فاروس تتعاون مع اكزوتكس للتداول بالأسهم العالمية

قالت رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث في شركة #فاروس_القابضة للاستثمارات المالية المصرية، اليوم الأربعاء، إن شركتها وقعت اتفاقاً مع شركة #اكزوتكس_كابيتال الأميركية بشأن تداول الأوراق المالية وتقديم خدمة الأبحاث.

وأضافت السويفي لرويترز أن الاتفاق يسمح بوضع جميع #الأبحاث الصادرة عن فاروس على منصة اكزوتكس الأميركية بجانب تنفيذ عمليات عملاء فاروس من المستثمرين في السوقين الأميركية والأوروبية وفي لندن من خلال اكزوتكس، كما يتيح في الوقت ذاته لمستثمري اكزوتكس التداول في بورصة مصر من خلال فاروس.

وتأسست اكزوتكس عام 1999 ومقرها لندن وهي متخصصة في الأسواق الناشئة، ولها مكاتب في إفريقيا وآسيا وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

وفاروس القابضة واحدة من أكبر المؤسسات المالية في مصر وتتبعها أربع شركات متخصصة في نشاط إدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. وتعمل فاروس في مصر ودبي.

وتعمل بنوك الاستثمار المصرية على التوسع خارج البلاد في الآونة الأخيرة من خلال فتح مكاتب تمثيل لها في لندن أميركا وبالأسواق الناشئة والمبتدئة.