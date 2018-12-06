الروبية..آلية سداد "منقذة" للهند في استيرادها نفط إيران

قال مصدر مطلع بقطاع النفط لـ"رويترز" اليوم الخميس إن الهند ستستورد النفط الخام من إيران باستخدام آلية سداد بالروبية، مضيفا أن 50% من تلك المدفوعات سَيُستخدم لتصدير منتجات إلى طهران.



وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يعلن بنك يو.سي.أو الحكومي عن آلية السداد في الأيام العشرة المقبلة.



وقالت وثيقة حكومية هندية اطلعت عليها رويترز "وقعت الحكومتان الهندية والإيرانية اتفاقا في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 لسداد مدفوعات النفط بالروبية وتخصيص 50% من هذه الأموال للصادرات".



وأضافت الوثيقة أن سداد مدفوعات النفط بالروبية كان يجري في اتفاقات سابقة لكن بنسبة 45% فقط للسداد بالروبية و55 % باليورو.



وقال المصدر إن شركات شحن روسية وصينية ترغب في تسهيل التجارة بين إيران والهند.



وبموجب العقوبات الأميركية، يُسمح للهند بتصدير السلع الزراعية والأغذية والأدوية والأدوات الطبية إلى إيران.



لكن لا يُسمح بتصدير مواد مثل المنتجات البترولية والبتروكيماوية والسيارات والصلب والمعادن النفيسة والجرافيت إلى طهران.