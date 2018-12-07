بورصة مصر تواصل الخسائر وتقترب من مستويات 2016

واصلت #البورصة_المصرية خسائرها الأسبوعية لكن بشكل أعنف من الخسائر السابقة، حيث تكبدت الأسهم المدرجة خسائر أسبوعية تقترب من 40 مليار جنيه، مع استمرار مبيعات المستثمرين المصريين والعرب مقابل مشتريات أجنبية هزيلة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وعلى مستوى جلسات الأسبوع الجاري، فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة فاقداً نحو 37.9 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 5% بعدما تراجع من مستوى 750.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 712.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" خسائر عنيفة بلغت نسبتها 7% فاقداً نحو 932 نقطة بعدما هوى من مستوى 13319 نقطة في إقفال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 12387 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري مقترباً بذلك من مستويات عام 2016.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 470.325 مليار جنيه إلى 439.933 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 6.5%.

وراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.9% فاقداً نحو 20 نقطة بعدما تراجع من مستوى 681 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 661 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 174.097 مليار جنيه إلى 167.250 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 3.45% فاقداً نحو 59 نقطة بعدما هوى من مستوى 1706 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1647 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري.

ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 644.422 مليار جنيه إلى 607.183 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.8%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالي #السندات نحو 2815 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع، وبلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 2959 ألف سند تقريباً.

وخلال تعاملات جلسة أمس الخميس، تراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.58% وهبط المؤشر السبعيني بنسبة 0.17%، وتراجع المؤشر المئوي بنسبة 0.33%.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 145 مليون ورقة مالية بقيمة 694 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 21 ألف عملية لعدد 167 شركة.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5.2%، والعرب على 21.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.93% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.06%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 98 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 89 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 10 ملايين جنيه، 21.6 مليون جنيه، على التوالي.