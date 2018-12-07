24 ساعة عاصفة بسوق العملات الرقمية.. كم خسرت؟

تكبدت #العملات_الرقمية خسائر عنيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط ضبابية وغموض يحيط بمستقبل هذه السوق التي تواصل الخسائر منذ بداية العام الجاري ليبلغ إجمالي ما تكبدته منذ بداية العام وحتى صباح تعاملات الجمعة أكثر من 600 مليار دولار.

لكن خلال الـ 24 ساعة الماضية فقدت العملات الرقمية بقيادة #بتكوين أكثر من 20 مليار دولار، حيث هوت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية من مستوى 127.9 مليار دولار في إغلاق تعاملات يوم الأربعاء الماضي لتسجل مستوى 107.2 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الجمعة بنسبة خسائر تتجاوز نحو 16%.

وخلال تعاملات صباح الجمعة، تراجعت عملة "بتكوين" التي تقود تحركات سوق العملات الرقمية بنحو 10% بعدما هوت إلى مستوى 3401 دولار لتصل قيمتها السوقية إلى 59.2 مليار دولار.

وفي المرتبة الثانية جاءت عملة "ريبل" بخسائر بلغت نسبتها 11.13% متراجعة إلى مستوى 0.299 دولار بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 12 مليار دولار.

كما هبطت عملة "إيثريوم" بنسبة بلغت نحو 16% لتصل إلى 85.55 دولار لكنها لا تزال تحتفظ بترتيبها كثالث أكبر العملات الإلكترونية من حيث القيمة السوقية التي بلغت في صباح تعاملات الجمعة نحو 8.8 مليار دولار.

أما عملة "سيتلر" فقد انخفضت إلى مستوى 0.111 دولار، بنسبة هبوط بلغت نحو 17.4% لتكون في المرتبة الرابعة في قائمة الخمس الكبار بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 2.1 مليار دولار.

فيما كانت عملة "بتكوين كاش" أكبر الخاسرين في قائمة الخمس الكبار، حيث هوت بنحو 20.8% إلى مستوى 100 دولار لتظل في المرتبة الخامسة بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 1.7 مليار دولار.