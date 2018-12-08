الذهب يسجل أعلى مستوى بـ 5 أشهر مع هبوط الدولار

سجلت #أسعار_الذهب أعلى مستوى في 5 أشهر مع هبوط #الدولار في أعقاب بيانات أضعف من المتوقع بشأن الوظائف الجديدة في #الولايات_المتحدة وهو ما يعزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يسير بخطى بطيئة في زيادة #أسعار_الفائدة العام القادم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1 بالمئة إلى 1249.70 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، وهو أعلى مستوى منذ 13 يوليو الماضي بحسب رويترز.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.72 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1252.6 دولار للأوقية.

ووصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 1255.1 دولار.

وتعافى المعدن الأصفر، الذي يعتبر أداة استثمارية آمنة في أوقات الاضطرابات المالية والاقتصادية والشكوك الجيوسياسية، حوالي 7 بالمئة من أدنى مستوياته في 19 شهرا التي هوى إليها في منتصف أغسطس.

وينهي #المعدن_الأصفر الأسبوع على مكاسب تزيد عن 2 بالمئة مسجلا أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع #البلاديوم في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1217.60 دولار للأوقية، في ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

وأثناء الأسبوع سجل المعدن المستخدم في أجهزة تنقية العادم بالسيارات أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1263.56 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة واحدا بالمئة إلى 14.62 دولار للأوقية منهية الأسبوع على مكاسب قدرها 3 بالمئة في أفضل أداء أسبوعي هذا العام.

وزاد #البلاتين 0.2 بالمئة إلى 788.50 دولار للاوقية، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 779 دولارا، مسجلا خامس خسارة أسبوعية على التوالي.