بورصة مصر تعمق خسائرها والمؤشر الرئيسي يهوي 2.2%

عمقت #البورصة_المصرية من تراجعاتها في تعاملات، اليوم الأحد، حيث تكبدت #خسائر عنيفة مع توجه المستثمرين العرب والمحليين إلى البيع.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بأكثر من 2.2%، إلى مستوى 12.115 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 247 مليون جنيه، وأحجام 55 مليون سهم، حتى الساعة 2:50 بتوقيت مكة.

وتعاني البورصة المصرية من موجمة تراجعات حادة تحت ضغط خسائر #أسهم_البنوك مع بواعث قلق حول قانون مقترح بشأن ضريبة على حيازات أدوات الخزانة.

وخلال شهر واحد بلغت خسائر البورصة المصرية 11.78%، فيما تكبدت منذ مطلع العام الجاري نحو 19.33%.

وهوى مؤشر قطاع البنوك في تعاملات اليوم بنسبة 1.88%، الخدمات المالية باستثناء البنوك 2.61%، قطاع #الاتصالات 4%.