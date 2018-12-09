ترقية جديدة للسوق الكويتية من مؤشرات S&P

رفعت مؤشرات " S&P DOW JONES " تصنيف السوق الكويتية في مؤشراتها إلى سوق ناشئ.

بحيث يكون التطبيق الفعلي قبل افتتاح السوق في الثالث والعشرين من سبتمبر 2019.

وأشادت "S&P DOW JONES" بالتقدم الملحوظ الذي حققته السوق الكويتية في ما يتعلق بأنظمة التسوية من خلال الانتقال إلى دورة تسوية موحدة T+3 وتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع.

وفي هذا السياق، قال مساعد مدير إدارة البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية، عمرو سرحان، في مقابلة مع "العربية"، إن مجرد خبر دخول السوق الكويتية على مؤشر ستاندرند آند بورز في الربع الثالث من العام المقبل، أعطى زخماً ملحوظاً في السيولة، وهذا يعطي دلالات واضحة على أن بورصة الكويت تسير على الطريق الصحيح.

وشهدت #بورصة_الكويت ارتفاعاً في متوسط السيولة الإجمالية خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 24%، حيث بلغت بنهاية تعاملات الشهر نحو 17 مليون دينار، رغم اقتصار أيام التداول خلال الشهر الماضي على 17 جلسة فقط، بسبب إغلاق السوق لأسباب تقلبات الطقس.

ويأتي ذلك مع قرب دخول نحو نصف مليار دولار كدفعة ثانية متوقعة من الترقية إلى مؤشر فوتسي، علماً أن نصف مليار دولار قد دخلت في شهر سبتمبر في إطار المرحلة الاولى من الترقية.