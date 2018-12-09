31 مليار ريال تداولات السعوديين بأسهم أميركا وأوروبا

بلغت #تداولات_السعوديين في الأسهم الأميركية والأوروبية، عبر الشركات المرخص لها من هيئة السوق المالية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 31.56 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى في آخر 3 سنوات.

وبحسب تحليل، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن تداولات الأشخاص المرخص لهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قفزت 24.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017.

وارتفعت تداولات البيع والشراء خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 بمقدار 6.24 مليار ريال، إلى 31.56 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.31 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، فيما شكلت نحو 20.65 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2016، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وبذلك فإن متوسط أحجام التداول خلال العام الجاري قد يبلغ 3.5 مليار ريال شهريا أي نحو 175 مليون ريال خلال جلسة التداول الواحدة، مقارنة بمتوسط 114.7 مليون للجلسة الواحدة خلال الفترة المماثلة من عام 2017.

وتشكل تداولات السوق الأميركية نحو 95% بـ 30.1 مليار ريال، فيما تداولات الأسواق الأوروبية تمثل نحو 5% التي تعادل 1.49 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وعلى أساس ربعي، بلغت تداولات الربع الثالث في الأسواق الأميركية والأوروبية نحو 7.22 مليار ريال، مسجله تراجعا بنحو 15.4%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة حينها 8.5 مليار ريال.

تأتي تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأميركية على نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية، فيما تأتي تداولات مباشرة بدون وسيط محلي، لكن لا توجد بيانات رسمية بحجم تلك التداولات.

واستحوذت تداولات الأشخاص في الأسواق الأميركية والأوروبية على نحو 91.8% من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، البالغة 7.87 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري.

تأتي التداولات في دول الخليج في المرتبة الثانية بنحو 536 مليون ريال، بنسبة بلغت 6.8%.

في حين وصلت التداولات في الأسواق العربية إلى نحو 75 مليون ريال، مشكلة 1% من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، بينما بلغت التداولات في الأسواق الآسيوية نحو مليوني ريال بنسبة 0.1% من إجمالي تداولات الفترة.

وبلغت تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأميركية والأوروبية خلال العام الماضي 2017 نحو 32.22 مليار ريال، مقارنة بتداولات بلغت نحو 25 مليار ريال في العام الذي سبقه "2016"، بزيادة بلغت نحو 28.9% بما يعادل 7.22 مليار ريال.