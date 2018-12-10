الذهب يستقر قرب ذروته في 5 أشهر مع انخفاض الدولار

استقرت #أسعار_الذهب اليوم الاثنين بعدما لامست مستوى جديدا هو الأعلى في خمسة أشهر في أوائل الجلسة، مع تراجع الدولار بعد صدور بيانات ضعيفة عن الوظائف الأميركية عززت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.



واستقر السعر الفوري للذهب عند 1247.99 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 11 يوليو/تموز عند 1250.55 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.



وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1254.4 دولار للأونصة.



ونزل الدولار أمام #اليورو والين بعدما أظهرت بيانات ارتفاع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية بواقع 155 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا ارتفاعها 200 ألف وظيفة، في حين كانت زيادة الأجور أضعف من المتوقع.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي #أسعار_الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، لكن الأنظار تركز على عدد المرات التي سيرفع فيها المركزي الفائدة في 2019.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4% إلى 14.56 دولار للأونصة، بينما هبط البلاديوم نحو 1% إلى 1212 دولارا للأونصة.



وارتفع البلاتين 0.1% إلى 790.70 دولار للأونصة، بعدما انخفضت الأسعار لأدنى مستوياتها منذ 12 سبتمبر عند 779 دولارا للأونصة في الجلسة السابقة.