قفزة قوية تنقذ بورصة مصر من أدنى مستوى بأكثر من عامين

عكست #البورصة_المصرية اتجاهها الهبوطي لتقفز خلال تعاملات اليوم بعدما سجلت أدنى مستوى في أكثر من عامين خلال تعاملات أمس الأحد.

وتسببت مشتريات قوية للمستثمرين المصريين في أن ترتد جميع المؤشرات لتحقق مكاسب ما بين كبير في مؤشرها الرئيسي، وطفيفة في المؤشر الأوسع نطاقاً.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربحت الأسهم المدرجة نحو 11.3 مليار جنيه حتى منتصف تعاملات اليوم بنسبة زيادة تقدر بنحو 1.6% بعدما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من مستوى 703.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الأحد ليسجل مستوى 715 مليار جنيه حتى منتصف تعاملات اليوم.

على صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.46% رابحاً نحو 299 نقطة بعدما قفز من مستوى 12140 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2016، ليسجل مستوى 12439 نقطة حتى منتصف تعاملات اليوم.

وبلغ حجم التداول نحو 28.2 مليون سهم، بقيمة 7.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 1.4 ألف عملية.

وعلى مستوى سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهعم المؤشر الرئيسي، فقد صعد بنسبة 1.67% عند سعر 69.25 جنيه، بقيمة تداول إجمالية بلغت نحو 2.3 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.38%، مضيفاً نحو نقطتين بعدما ارتفع من مستوى 654 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الأحد ليسجل نحو 657 نقطة حتى منتصف تعاملات اليوم.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 0.66% مضيفاً نحو 10 نقاط بعدما صعد من مستوى 1629 نقطة في إغلاق تعاملات الأحد ليسجل مستوى 1639 نقطة حتى منتصف تعاملات اليوم الاثنين.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي 2 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع بصافي 1.04 مليون جنيه و913.5 ألف جنيه على التوالي.

وتصدر سهم شركة "سوديك" الأسهم المرتفعة في أول تعاملات جلسة اليوم، بنسبة 9.4%، تلاه سهم "بورتو جروب" بنسبة ارتفاع بلغت نحو 5.47%، ثم سهم "السويدي إلكتريك" بنسبة ارتفاع بلغت نحو 5.3%.