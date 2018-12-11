الكويت: خصم التوزيعات النقدية من الاستحواذ الإلزامي

أصدرت هيئة #أسواق_المال قرارين: الأول يتعلق بتعديل في كتاب "الاندماج والاستحواذ"، حيث نصت المادة بعد التعديل على أن: يجب أن يكون العرض المقدم الاستحواذ الإلزامي عرضاً نقدياً لأعلى سعر من السعرين التاليين:



– المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض #الاستحواذ_الإلزامي.



– أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص تابع له او متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي.



وفي حال إقرار توزيعات نقدية على مساهمي الشركة محل العرض واستحقاقها خلال فترة العرض، تخصم تلك التوزيعات من أعلى سعر من السعرين المذكورين في البندين سالفي الذكر.



أما القرار الثاني، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فيستثنى الشخصيات الاعتبارية العامة التي تدير أو تتصرف بأموال الغير وفق قوانين إنشائها، من شرط امتلاك #المحفظة_الاستثمارية عميلاً واحداً فقط.