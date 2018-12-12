الذهب يستقر بدعم من توقعات رفع أقل للفائدة الأميركية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من توقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) #أسعار_الفائدة مرات أقل في العام القادم بينما ضغط صعود الدولار على السوق.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1242.10 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1247.8 دولار للأونصة.

وقال أميت كومار جوبتا، رئيس خدمات إدارة المحافظ لدى أدرويت للخدمات المالية في نيودلهي، إن #الذهب يواجه ضغوطا بفعل ارتفاع مؤشر الدولار، مضيفا أن الأسعار ستظل تحظى بدعم حتى اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالمركزي الأميركي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي #أسعار_الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر لكن السوق تركز على عدد المرات المتوقعة لرفع أسعار الفائدة في العام المقبل بعدما اُعتبرت تصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة مسؤولون في البنك المركزي بأنهم سيتخذون قرارا بشأن السياسة النقدية استنادا إلى البيانات مؤشرا على عدد مرات أقل لرفع أسعار الفائدة في العام المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1238.20 دولار للأونصة. وجرى تداوله بعلاوة عن الذهب لفترة وجيزة حيث لامس 1248.05 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى مسجل خلال الجلسة.

وقفز المعدن 2% في الجلسة السابقة بعدما وافقت الصين على خفض #الرسوم_الجمركية على السيارات وأجزاء السيارات المصنعة في الولايات المتحدة إلى 15% من 40% في الوقت الراهن.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 14.56 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.2% إلى 782.90 دولار للأونصة.