الخبير المالية تعلن عن تخصيص وحدات صندوق "الخبير ريت"

أعلنت #الخبير_المالية، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، عن تخصيص كامل وحدات صندوق الخبير ريت، التي تم الاشتراك بها بحد أدنى 50 وحدة لكل مكتتب، في حين سيتم تخصيص الوحدات المتبقية على أساس تناسبي لكل طلب اشتراك يزيد عن الحد الأدنى.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية، أحمد سعود غوث، أن الجهات المستلمة قد بدأت عملية رد الفائض من أموال المكتتبين، كما سيتم على الفور استكمال الإجراءات النظامية نحو إدراج الوحدات في السوق المالية السعودية "تداول".

هذا وقد أعلنت الخبير المالية مؤخراً عن نجاح الاكتتاب العام لصندوق "#الخبير_ريت" حيث تجاوز عدد المكتتبين 25 ألف مشترك بتغطية نسبتها 104% للوحدات المطروحة، كما تجاوز إجمالي قيمة الاشتراكات المحصلة من الطرح الأولي 247 مليون ريال سعودي.

الجدير بالذكر أن "الخبير المالية" هي شركة متخصصة في الاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، حاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية السعودية برقم (07074-37)، ومقرها المملكة العربية السعودية.