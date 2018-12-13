قيمة "بتكوين" تساوي 33% من إجمالي خسائرها في 2018

رغم الخسائر العنيفة التي تكبدتها العملات الرقمية، لكن خسائر العملة الأكثر شهرة في سوق العملات الرقمية منذ بداية العام الجاري تتجاوز القيمة السوقية بأكثر من 61%.

وتشير الأرقام التي جمعتها "العربية.نت" استناداً لموقع "كوين ماركت كاب"، إلى أن الخسائر المجمعة للعملات الرقمية منذ بداية 2018 وحتى صباح اليوم الخميس بلغت نحو 616.5 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 85% بعدما هوت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية من مستوى 725 مليار دولار إلى نحو 108.5 مليار دولار.

أما " #بتكوين " فقد هوت بنسبة 75.6% فاقدة نحو 1659 دولار بعدما انخفضت قيمتها من 14086 دولارا في منتصف يناير الماضي إلى مستوى 3427 دولارا في تعاملات صباح الخميس.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 74.4% فاقدة نحو 176.9 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 236.6 مليار دولار في منتصف يناير الماضي إلى نحو 59.7 مليار دولار في الوقت الحالي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن خسائر "بتكوين" فقط تتجاوز إجمالي ما خسرته كل العملات الرقمية بأكثر من 63%، حيث بلغت خسائر "بتكوين" نحو 176.9 مليار دولار مقابل قيمة سوقية إجمالية للعملات الرقمية تبلغ 108.5 مليار دولار.

أما القيمة السوقية لعملة "بتكوين" في الوقت الحالي والتي تبلغ 59.7 مليار دولار فإنها لا تتجاوز نحو 33% من إجمالي ما خسرته منذ بداية العام وحتى صباح اليوم.

أما عملة "#إيثريوم" فقد هوت بنسبة 93.5% فاقدة نحو 1280 دولار بعدما هوت من مستوى 1369 دولار إلى نحو 89 دولارا. وهوت قيمتها السوقية بنسبة 93% خاسرة نحو 132.6 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 132.8 مليار دولار في منتصف يناير الماضي إلى نحو 9.2 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الخميس.

وتشير هذه الأرقام إلى أن خسائر "إيثريوم" فقط تتجاوز إجمالي ما خسرته كل العملات الرقمية بأكثر من 22.2%، حيث بلغت خسائر "إيثريوم" نحو 132.6 مليار دولار مقابل قيمة سوقية إجمالية للعملات الرقمية تبلغ 108.5 مليار دولار.

وبتراجع بلغت نسبته 84% فقدت عملة "ريبل" نحو 1.637 دولار متراجعة من مستوى 1.94 دولار إلى نحو 0.303 دولار.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 87.7% خاسرة نحو 65.9 مليار دولار لعدما اتخفضت من مستوى 75.1 مليار دولار إلى نحو 9.2 مليار دولار.

وخسرت عملة "إي أو إس" بنسبة 87.3% فاقدة نحو 13.27 دولار بعدما هوت من مستوى 15.19 دولار في منتصف يناير الماضي إلى نحو 1.92 دولار في الوقت الحالي.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 81.3% فاقدة نحو 7.4 مليار دولار بعدما انخفضت من مستوى 9.1 مليار دولار إلى نحو 1.7 مليار دولار.