مصادر: حسن علام تسعى لطرح 35% في بورصة مصر بالنصف الأول

قالت مصادر في السوق إن مجموعة #حسن_علام القابضة المصرية تسعى لطرح ما بين 30 و35% من أسهمها في بورصة مصر خلال النصف الأول من 2019.

وأضاف أحد المصادر، في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه، أن الطرح سيكون من خلال زيادة رأسمال الشركة وبيع بعض حصص المستثمرين.

وتملك عائلة حسن علام 86.2% من أسهم الشركة، وتحوز مؤسسة التمويل الدولية 13.8%.

وقال مصدر آخر بالسوق لرويترز "قيمة طرح أسهم حسن علام ستكون الأكبر من نوعها في #بورصة_مصر منذ تعويم الجنيه في 2016. نتحدث عن شركة عملاقة".

ويبلغ حجم أعمال الشركة قيد التنفيذ أكثر من 55 مليار جنيه وفقا لموقعها الإلكتروني.

وتتولى رينيسانس كابيتال والمجموعة المالية هيرميس التنسيق العالمي المشترك لبيع الأسهم، وستعملان بالتعاون مع أرقام كابيتال كمديري دفاتر مشتركين.

ويتولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي مهام الاستشارات القانونية للشركة خلال عملية الطرح.

وكان آخر طرح في بورصة مصر لشركة ثروة كابيتال التي تراجع سهمها أكثر من 15% في أولى جلسات تداوله، وهو ما دفع عددا من الشركات لتأجيل طرحها في السوق إلى 2019.