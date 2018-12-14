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خسائر الإسترليني تتفاقم بعد زيارة ماي لبروكسل

المصدر: لندن - رويترز
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هبط الجنيه الإسترليني بأكثر من نصف في المئة إلى أقل من 1.26 دولار، اليوم الجمعة، بعد أن عادت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من زيارة لبروكسل حاولت خلالها الحصول على تطمينات من #الاتحاد_الأوروبي بشأن اتفاقها الخاص بانسحاب #بريطانيا.

ولم تحقق الزيارة، التي وصفها معارضون بأنها فاشلة، أثرا إيجابيا في سوق العملات، حيث هبط #الجنيه_الإسترليني إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 1.2591 دولار خلال التعاملات الأوروبية المبكرة.

وانخفضت العملة البريطانية أيضا 0.3% مقابل اليورو إلى 90.025 بنس.

كلمات دالّة

#الاتحاد الأوروبي, #بريطانيا, #الجنيه الاسترليني, #الجنيه الإسترليني

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