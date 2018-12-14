قفزة أسبوعية قوية بسوق مصر والأسهم تربح 27 مليار جنيه

غيرت البورصة المصرية اتجاهها الهبوطي وتمكنت من تحقيق قفزة أسبوعية سواء على صعيد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة، أو على صعيد المؤشرات التي حققت ارتفاعات قوية خاصة المؤشر الرئيسي الذي شهد خلال جلسة الخميس الارتفاع لأعلى مستوى 13 ألف نقطة بعد ملامسته أدنى مستوى في أكثر من عامين خلال أول جلسات الأسبوع الجاري.

وجاءت الارتفاعات بدعم المشتريات القوية لكافة شرائح المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، خاصة بعد ظهور عدد من المحفزات مع تلاشي تأثير تداعيات قرار وزارة المالية المصرية بشأن ضريبة الأذون وسندات الخزانة والتواصل إلى صيغة تضمن عدم تأثير هذه الضريبة على أرباح البنوك التي تعمل في السوق المصري.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وعلى مستوى جلسات الأسبوع الجاري، فقد قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة رابحاً نحو 27.3 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3.8% بعدما ارتفع من مستوى 712.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 740.1 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الخميس.

على صعيد المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسب قوية بلغت نسبتها 4.9%، مضيفاً نحو 609 نقاط بعدما قفز من مستوى 12387 نقطة في إقفال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 12996 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري.

وكانت البورصة المصرية، سجلت أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2016 يوم الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي ايجي إكس 30 إلى 12.140 ألف نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ جلسة يوم 18 ديسمبر 2016.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.1% رابحاً نحو 14 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 661 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 675 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 2.6% مضيفاً نحو 43 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1647 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1690 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري.