تخارج بـ 39 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية

قال بنك أوف أميركا ميريل لينش إن المستثمرين تخارجوا من #صناديق_الأسهم بوتيرة قياسية على مدار الأسبوع المنقضي بمبيعات بلغت 39 مليار دولار.

وسجلت أيضا التدفقات الخارجة من صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 8.4 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.

وقال البنك في مذكرة إن #اسواق_الأسهم في #الولايات_المتحدة شهدت أسبوعاً ساخناً مع تسجيل صناديق الأسهم الأميركية ثاني أكبر أسبوع على الإطلاق من المبيعات وبلغت 27.6 ملياردولار.

ومع تزايد حالة عدم اليقين التي تحيط بخروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي سحب المستثمرون منذ بداية العام حتى الآن 9.8 مليار دولار من صناديق الأسهم في المملكة المتحدة، وهو رقم أعلى من أي عام سابق.

لكن التدفقات منذ بداية العام إلى صناديق #الأسهم_اليابانية بلغت 63.57 مليار دولار وإلى أسهم #الأسواق_الناشئة 50.92 مليار دولار، وهو ما ساعد في إبقاء مجمل التدفقات إلى الأسهم إيجابيا للعام 2018 عند 74 مليار دولار.

لكن الحال كان مختلفا لصناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري والمرتفعة العائد منذ بداية العام حتى الآن مع تسجيلها مبيعات بلغت 63 مليار دولار.

وعاد المستثمرون إلى التماس الآمان في #السندات_الحكومية، إذ بلغت التدفقات إلى صناديقها 3.2مليار دولار على مدار الأسبوع المنقضي بزياة قدرها 20 مليار دولار عن الأسابيع العشرة السابقة و46 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن.