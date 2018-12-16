كيف تنعكس التسوية على بيانات شركات الاتصالات السعودية؟

تفاعلت أسهم شركات #الاتصالات الثلاث بالسعودية مع اتفاقية تسوية المقابل المالي مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و #هيئة_الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات في مقابلة مع "العربية" إن الدولة لديها توجه كبير لرقمنة القطاعات الحكومية خاصة قطاعي #التعليم و #الصحة لذلك تنازلت عن جزء من الرسوم على الشركات لمصلحة الاستثمار في البنية التحتية وتطوير التقنية.

وأشار الرقيب إلى مساهمة مهمة في تحسن إيرادات شركات الاتصالات لهذه الخطوة، لكن الأهم هو مواكبة التحول في زيادة الطلب على خدمات الإنترنت ومتطلبات التحول نحو خدمات البيانات.

واستقر مؤشر الأسهم السعودية بجلسة اليوم، لكن سهم زين السعودية صعد 5.8% بعد أن أعلنت الشركة أنها من بين ثلاث شركات توصلت إلى اتفاق مع الحكومة على تغيير في حساب رسوم الامتياز السنوية.

وقالت الشركات إنها اتفقت على تغيير رسوم الامتياز وتسوية رسوم محل خلاف عن السنوات السابقة حتى 2017 في مقابل استثمارها في تطوير البنية التحتية لشبكاتها على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وصعد سهم شركة الاتصالات السعودية 1.3% لكن سهم موبايلي نزل 3%.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 6.22 نقطة ليقفل عند مستوى 7908.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، عناية، زين السعودية، سدافكو، ومتلايف إيه أي جي العربي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات اتحاد الاتصالات، الكابلات، التعاونية، بوبا العربية، وإسمنت الشرقية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.02%.

كما كانت أسهم شركات دار الأركان، زين السعودية، الإنماء، اتحاد الاتصالات، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، سابك، زين السعودية، الإنماء، وصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 27.64 نقطة ليقفل عند مستوى 2542.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 191 ألف سهم تقاسمتها 308 صفقات.