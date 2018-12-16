قفزة بأكثر من 3% لسهم STC بعد إعلان توزيعات إضافية

أعلنت #شركة_الاتصالات_السعودية عن توزيع #أرباح_نقدية عن الربع الرابع من 2018، وأرباح إضافية عن العام.

وسجل سهم STC قفزة بأكثر من 3% في نهاية جلسة اليوم الاثنين، ليغلق عند مستوى 90.5 ريالا، بعد الإعلان عن توزيعات إضافية وسياسة جديدة للتوزيعات في السنوات المقبلة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول": "تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من الربع الرابع من عام 2018م، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 1 ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من 2018".

كما أوصى مجلس إدارة #الاتصالات_السعودية بتوزيع 2 ريال كتوزيع إضافي لمرة واحدة عن عام 2018م.

وسيكون التوزيع بواقع 1 ريال لكل سهم عن الربع الرابع 2018، و2 ريال إضافي لمرة واحدة لكل سهم عن نفس العام.

وتصل قيمة التوزيعات التي أقرتها الشركة 6 مليارات ريال، وحصة توزيع السهم 3 ريالات، وتمثل التوزيعات 30%، من قيمة الأسهم الاسمية.