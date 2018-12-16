"عناية" تحدد فترة التداول والاكتتاب في الأسهم الجديدة

أعلنت شركة #عناية_السعودية للتأمين التعاوني تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وستبدأ فترة تداول حقوق الأولوية يوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 وتنتهي يوم الاثنين 24 ديسمبر 2018، في حين تبدأ فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 وتنتهي يوم الخميس 27 ديسمبر 2018.

وسيُسمح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وأشارت إلى أنه في حال تبقي أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.

وأكدت الشركة على المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، حتى لا تتعرض قيمة محافظهم الاستثمارية للانخفاض نتيجة عدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.