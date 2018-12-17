اليورو يصعد من مستوياته المتدنية مع هدوء أسواق العملات

صعد #اليورو من مستوياته المتدنية التي سجلها في الآونة الأخيرة يوم الاثنين بعد توقف مسيرة #الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهرا.

ويترقب متعاملون اجتماع مجلس #الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الجاري الذي قد يخفف القلق إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ولم يطرأ تغير يُذكر على معظم #العملات وسط تعاملات هادئة قبل أحداث مهمة في الولايات المتحدة والصين.

وفي الأسبوع الماضي، حظي الدولار بأفضل أداء أسبوعي منذ سبتمبر/أيلول بينما هوى اليورو بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم والنمو و تبنى نغمة حذرة تجاه آفاق الاقتصاد العالمي.

ويبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعا يستمر يومين يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة العام الجاري.

وصعد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1316 دولار بعد أن سجل مستوى متدنيا الأسبوع الماضي عند 1.1270 دولار.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.1 بالمئة إلى 97.394 قرب أعلى مستوى في 19 شهرا الذي لامسه الأسبوع الماضي عند 97.711.

ونزل الدولار الاسترالي، الذي يرتبط أداءه بالاقتصاد الصيني بشكل وثيق، قليلا إلى 0.7173 دولار أميركي.

وفقد الدولار الاسترالي 0.3 بالمئة من قيمته الأسبوع الماضي بفعل بيانات صينية ضعيفة.

وارتفع #اليوان الصيني في المعاملات الخارجية، والذي انخفض بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، 0.1 بالمئة إلى 6.900.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين عند 113.39 مقابل الدولار.

كما ساد الهدوء في أسواق العملات الأجنبية الأخرى واستقر الاسترليني عند 1.2591 دولار مع انتظار المستثمرين تطورات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.