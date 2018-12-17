تراجع الفائدة على الليرة اللبنانية مع ارتفاع السيولة

قال مصدران مصرفيان إن # سعر_الفائدة على # الليرة_اللبنانية لأجل ليلة واحدة في سوق التعاملات بين البنوك (الانتربنك) انخفض إلى 15 بالمئة اليوم الاثنين بفضل زيادة السيولة، بعد أن ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 75 بالمئة وهو أعلى مستوياتها منذ اندلاع الأزمة السياسية ف ي البلاد العام الماضي.

وقال مصدر مصرفي ثالث إن أسعار الفائدة تراوحت بين عشر ة و15 بالمئة اليوم. وقال أحد المصادر "إنها تتراجع في الوقت الحالي. الأسبوع الماضي كانت تتعرض لبعض الضغط".

وجرت الإشارة إلى مجموعة من العوامل التي تفسر الار تفاع الذي سجله سعر الفائدة الأسبوع الماضي، بما في ذلك سعي البنوك إلى الإبقاء على أصولها عند مستوى مر تفع قبيل نهاية العام، واحتمال قيام بعض الأفراد بتحويل الليرات إلى دولارات، مما يعزز الطلب على الليرة.