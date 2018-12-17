ترمب والفيدرالي.. صراع على "الفائدة" فمن ينتصر؟

حض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الاثنين، مجلس الاحتياطي الفيدرالي على عدم رفع معدلات الفوائد في اجتماعاته المقررة الثلاثاء والأربعاء.

وكتب على تويتر قائلاً: "إنه أمر لا يصدق، فمع وجود دولار قوي جداً ولا تضخم فعلياً في حين ينفجر العالم من حولنا فباريس تحترق والصين بدأت بالانحدار، نجد أن الاحتياطي الفيدرالي لا يستطيع التفكير سوى في زيادة جديدة لمعدلات الفوائد".

وتتوقع الأسواق أن تقوم اللجنة النقدية في المصرف المركزي برفع أسعار الفائدة على أساس يومي للمرة الرابعة هذا العام، لحماية الاقتصاد الذي عززته التخفيضات الضريبية.

ومنذ أشهر، ينتقد #ترمب سياسة الاحتياطي الفيدرالي، قاطعاً بذلك مع تقليد يحترم استقلال المصرف المركزي.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفوائد إلى ارتفاع كلفة جميع القروض الاستهلاكية والعقارية. والأهم من ذلك، أن زيادة الفوائد تعزز الدولار، ما يتعارض مع أهداف خفض العجز التجاري لجعل الواردات أرخص، والتصدير أكثر كلفة.