طروحات قادمة في مصر بأحجام تتجاوز 200 مليون دولار

قال الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في المجموعة المالية #هيرمس مصطفى جاد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن هيرمس لديها طروحات #بنك_القاهرة و #الشرقية_للدخان إضافة إلى شركة حسن علام وشركتين في القطاع الخاص خلال 2019.

وتوقع جاد غلق الطروحات في الربع الأول من 2019 وفقا لأوضاع السوق والسيولة في البورصة المصرية.

وأوضح جاد أن الطروحات القادمة في #البورصة_المصرية تتميز بأحجام كبيرة تتجاوز 200 مليون دولار.

وأكد أن المجموعة المالية هيرمس تشارك في إدارة طرح لشركة في قطاع الطاقة في #السوق_السعودية.