اليوم.. بدء تداول حقوق الأولية والاكتتاب بأسهم "عناية"

بدأت اليوم فترة تداول حقوق الأولوية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني وتنتهي يوم الاثنين 24 ديسمبر 2018، في حين تبدأ فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 وتنتهي يوم الخميس 27 ديسمبر 2018، وذلك لزيادة رأسمالها من 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال.

وسيُسمح لحملة حقوق الأولوية بممارسة حقهم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وأشارت إلى أنه في حال تبقي أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.

وتنوي "عناية" طرح 20 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم، ويحق لكل مساهم يمتلك سهما مسجلا بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حق الاكتتاب في سهمين.

وأكدت الشركة على المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، حتى لا تتعرض قيمة محافظهم الاستثمارية للانخفاض نتيجة عدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.