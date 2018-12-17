"تداول" تنضم إلى مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المستدامة

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم عن انضمامها كشريك لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة، لتنضمّ "تداول" إلى نحو 80 سوقاً مالية شريكة حول العالم.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مستوى الاستدامة في السوق المالية السعودية بالعمل مع المصدرين والمشاركين في السوق والجهات ذات العلاقة.

وفقاً للاتفاقية، ستعمل "تداول" على تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والتي تغطي خمس ركائز أساسية في إطار أهداف التنمية المستدامة. وهذه الركائز هي المساواة بين الجنسين، وتعزيز النمو الاقتصادي، والاستهلاك والإنتاج المسؤول، والعمل البيئي، والتعاون مع الشركاء الآخرين.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال المدير التنفيذي لتداول خالد الحصان: "يسرّنا الانضمام إلى مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة، ونحن على ثقة بأنّ هذه المشاركة ستكون بمثابة عامل محفّز لتعزيز الاستدامة في السوق المالية السعودية من خلال رسم خريطة طريق واضحة للتنمية المستدامة. وبصفتنا أحد شركاء المبادرة، نتطلع إلى تبادل المعلومات والأفكار مع الشركاء الآخرين في هذه المبادرة القيّمة."

وفي إطار الشراكة الجديدة كذلك، ستقوم تداول بالعديد من الأنشطة والمبادرات لرفع مستوى الوعي وتحفيز الشركات المدرجة لتبني معايير الاستدامة من خلال أركانها الثلاثة: البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف.