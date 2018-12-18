الذهب يستقر عند أعلى مستوى في أسبوع

استقرت أسعار #الذهب اليوم الثلاثاء بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوع قبيل اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) فيما ظل الدولار يتعرض لضغوط جراء تكهنات بأن دلائل حدوث اضطراب اقتصادي قد تحفز المركزي على وقف سياسة التشديد النقدي.



ومن المتوقع أن يرفع اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة #أسعار_الفائدة في اجتماعه الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم، ويستمر يومين لكن التركيز سيكون على توقعات اللجنة لعام 2019.



واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1245.56 دولار للأونصة. ولامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 11 ديسمبر عند 1249 دولارا في وقت سابق من الجلسة.



ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1249.6 دولار للأونصة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 14.66 دولار للأونصة، بينما نزل البلاتين 0.6% إلى 789 دولارا للأونصة.



وتراجع البلاديوم إلى 1256.80 دولار للأونصة بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 1269.5 دولار في الجلسة السابقة.