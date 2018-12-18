خسائر قوية للأسواق الأميركية مع توقعات رفع الفائدة

تكبدت الأسهم الأميركية والآسيوية خسائر فادحة، مع اقتراب الموعد المتوقع لرفع #أسعار_الفائدة_الأميركية.

وهوى مؤشر S&P 500 إلى أدنى مستوى منذ 14 شهراً.



وتأثرت الأسواق الآسيوية بغياب أي إشارات من الرئيس الصيني عن إصلاحات أو محفزات اقتصادية لدعم النمو.



وبدأت لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي اجتماعها الأخير للعام الحالي والذي يستمر لمدة يومين، والذي من المتوقع أن يعلن فيه عن #رفع_الفائدة للمرة الأخيرة في 2018.

ويأتي وسط استمرار ضغوط الرئيس دونالد ترمب الذي انتقد مجدداً سياسات المركزي الأميركي في تغريدة نشرها أمس.