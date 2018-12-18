"جبل عمر" تعتزم إصدار صكوك محلية بملياري ريال كحد أقصى

أعلنت شركة "#جبل_عمر للتطوير" عن عزمها إصدار صكوك محلية بالريال السعودي وطرحها طرحاً خاصاً داخل المملكة العربية السعودية، بقيمة ملياري ريال كحد أقصى.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول" أن الهدف من الطرح تمويل أعمال الشركة واستكمال تطوير مراحل مشروع جبل عمر، مبينة أنه سيتم إصدار الصكوك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وتضمن قرار مجلس الإدارة الموافقة على تعيين كل من جي آي بي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وجي بي مورغان العربية السعودية كمديري إصدار مشتركين.

وتجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس الإدارة منصور بن عبدالعزيز البصيلي يعد طرفا ذا علاقة كونه عضواً بمجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية. وسيتم أخذ الموافقات اللازمة على هذا التعامل.

كما ستقوم الشركة بالإعلان لمساهميها الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.