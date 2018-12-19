جدول زمني جديد لخصخصة البورصة الكويتية

قالت هيئة أسواق المال الكويتية إنها نشرت بتاريخ 9 ديسمبر الجاري إعلاناً بالجريدة الرسمية، بشأن "إجراءات وأحكام وشروط المزايدة على الحصة البالغة 44% من أسهم رأس المال المصدر لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والجدول الزمني المحدث للمزايدة" تناول أحكام المزايدة والجدول الزمني المحدث.

وتلقت الهيئة مؤخراً طلباً من المشغلين العالميين والمستثمرين المحليين – الذين أبدوا اهتماما بالمشاركة في عملية المزايدة – بتمديد الجدول الزمني لمرحلة التسجيل للمزايدة وتقديم العطاءات المالية، وذلك لمنحهم مزيداً من الوقت لتكوين التحالفات اللازمة وإعداد جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل للمشاركة في عملية المزايدة، لذا وافقت الهيئة على تمديد الجدول الزمني مما تقتضيه المصلحة العامة، بحيث يكون على النحو التالي:



31 يناير 2019: الموعد النهائي لتقديم طلبات التسجيل للمشاركة في المزايدة.



12 إلى 14 فبراير 2019: فترة تسليم العطاءات المالية للمزايدة على حصة من أسهم رأسمال شركة #بورصة_الكويت.



14 فبراير 2019: الإعلان عن نتيجة المزايدة بتاريخ 14 فبراير 2019.