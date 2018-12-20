المركزي الأميركي يرفع الفائدة ويتوقع زيادات جديدة مرنة

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) #أسعار_الفائدة، اليوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، لكنه توقع وتيرة أقل لرفع الفائدة في العام المقبل ولمَّح إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية تقترب من نهايتها.



ويأتي هذا في ظل تقلب #الأسواق_المالية وتباطؤ النمو العالمي.



وقال المجلس إن #الاقتصاد_الأميركي نما بوتيرة قوية، وإن سوق العمل واصلت تحسنها، ولمح إلى أنه ستكون هناك حاجة لبعض الزيادات التدريجية الإضافية في أسعار الفائدة، في إشارة ضمنية على أنه يستعد للتوقف عن زيادة الفائدة على الإقراض.

من جهة أخرى، خفض الفدرالي توقعاته بالنسبة للنمو والتضخم، حيث توقع أن يسجل النمو 3% هذا العام، و 2,35% خلال العام المقبل. وذلك مقابل 3,1%، و2,5% في توقعاته السابقة.

وفي ما يتعلق بالتضخم، خفض البنك توقعاته إلى 1,9% للعامين الحالي والمقبل.

ورفع الفدرالي أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام، وسط انتقادات متتالية من الرئيس "ترمب".