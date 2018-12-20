بنوك خليجية تلحق برفع الفائدة الأميركية باستثناء الكويت

رفعت كل من السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء "ريبو" بمقدار ربع نقطة مئوية.

وقالت #مؤسسة_النقد_العربي السعودي (البنك المركزي)، إنها قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء #الريبو إلى 300 نقطة أساس من 275 نقطة أساس.

وأضافت أنها قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 250 نقطة أساس من 225 نقطة أساس.

وأشارت إلى أن هذا يأتي استمراراً لنهج المؤسسة في "تعزيز الاستقرار النقدي".

إلى ذلك، قال #مصرف_البحرين المركزي، إنه قرر رفع سعر الفائدة على ودائع أسبوع إلى 2.75% من 2.50%.

كما زاد البنك الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 2.50% من 2.25%، وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض من 4.25% إلى 4.50%، لكنه أبقى على الفائدة على ودائع شهر دون تغيير عند 3.25%.

من جهتة، قال بنك الكويت المركزي إنه قرر الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3%.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، إن القرار جاء لدعم معدلات النمو الاقتصادي واستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي. وتشمل هذه الأدوات سندات البنك المركزي ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية وعمليات التورّق والتدخّل المباشر.

وأوضح المحافظ أن القرار استند إلى البيانات المتوافرة حول قدرة البنوك المحلية على رفع أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها، في ظل الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي، حيث تعمل قوى المنافسة بين البنوك لاستقطاب المقترضين في ظل تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساسًا بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.

وفي وقت سابق، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) #أسعار_الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.