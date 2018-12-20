نيكاي يهبط لأقل مستوى بـ15 شهرا بعد رفع الفائدة بأميركا

تراجع المؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوياته في 15 شهرا، اليوم الخميس، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بدرجة كبيرة على خططه لزيادة أسعار الفائدة العام القادم رغم تنامي المخاطر على النمو، مما أوقد شرارة عمليات بيع في الأسهم العالمية.

وهوى نيكاي 2.8% إلى 20392.58 نقطة، في أضعف إقفال للمؤشر القياسي منذ سبتمبر 2017.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.5% إلى 1517.16 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ ابريل/نيسان 2017.

وعقب اجتماع استمر يومين، رفع مجلس الاحتياطي #أسعار_الفائدة، أمس الأربعاء، للمرة الرابعة هذا العام كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وتوقع البنك المركزي الأميركي أيضا زيادات فائدة أقل في 2019، لكن جوهر خطته بمواصلة تشديد #السياسة_النقدية حتى مع تباطؤ النمو العالمي أخاف المستثمرين، لتهبط الأسهم في وول ستريت بشدة.

وقال هيرويوكي أوينو، المحلل لدى سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول "معظم المستثمرين أرادوا انتظار قرار مجلس الاحتياطي قبل تكوين مراكز، والآن يتحول المستثمرون العالميون صوب أصول الملاذات الآمنة قادمين من الأسهم".

وأضاف أن المستثمرين يبدون عزوفا عن المخاطرة بفعل المخاوف من تباطؤ في #الاقتصاد_العالمي وهو ما ظهر في صورة بيع في الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل شركات الآلات والشحن البحري والتكنولوجيا.

وهوى سهم ميتسوي أو.اس.كيه لاينز 6.9% ونيبون يوسن 4.6%، في حين انحدر سهم باناسونيك 5.1%، وفقد فانوك كورب 3.6%، وطوكيو إلكترون 4.3%.