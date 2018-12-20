500 مليون دولار تدخل البورصة الكويتية اليوم

من المتوقع أن يدخل #البورصة_الكويتية، اليوم، نحو نصف مليار دولار، بعد أن حددت مؤسسة #فوتسي تاريخ 20 ديسمبر لقياس إغلاقات أسهم البورصة الكويتية في المرحلة الثانية من الانضمام لمؤشر فوتسي.

وستدخل المرحلة الثانية حيز التنفيذ يوم الاثنين 24 ديسمبر المقبل، لكن قد تشهد جلسة اليوم الخميس #تدفقات_استثمارية أجنبية وسيولة عالية تقدر بنحو نصف مليار دولار على الأسهم التي انضمت إلى المؤشر.

وتأتي تلك التوقعات على غرار جلسة الخميس 20 سبتمبر الماضي، والتي وصلت السيولة فيها لمعدلات تاريخية قاربت نصف مليار دولار.



كما أعلنت هيئة أسواق المال في بيان صحافي لها عن تحديد إغلاقات اليوم الخميس كمرجع لاحتساب الوزن الفعلي لكل شركة في #مؤشر_فوتسي راسل.