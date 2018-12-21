الدولار يتجه لأكبر هبوط أسبوعي في 10 أشهر

ظل الدولار منخفضا، اليوم الجمعة، بعد الخسائر التي مني بها أمس ليتجه صوب أكبر هبوط أسبوعي في عشرة أشهر متأثرا بمخاطر إغلاق الحكومة الأميركية وانخفاض العائد على السندات.

ومقابل سلة عملات منافسة، لم يسجل #الدولار تغيرا يذكر على نطاق واسع عند 96.247، لكنه يتجه للهبوط 1.2% هذا الأسبوع ليسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف فبراير.

وتلقى الدولار القليل من الدعم من #أسواق_السندات، حيث جرت تسوية #السندات_الأميركية التي أجلها عشر سنوات عند 2.80%، وهو مستوى دون الأعلى في سبع سنوات، والذي تجاوز 3.2% في نوفمبر.

واستفاد الين الياباني من المعنويات المتوترة ليرتفع 0.2% مقابل الدولار إلى 111.09 ين.

وصعد اليورو 0.22% إلى 1.1470 دولار، وهو مستوى دون ذروة شهر ونصف الشهر التي بلغت 1.1486 دولار أمس. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة للارتفاع 1.4% هذا الأسبوع.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.3% مسجلا 1.2690 دولار.