نيكاي الياباني يهبط مع تنامي المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد

واصلت الأسهم اليابانية هبوطها، اليوم الجمعة، حيث هوت المؤشرات الكبرى إلى مستوى جديد هو الأدنى في شهور في ظل تنامي المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية وسط قلق بشأن استمرار زيادة تكلفة الاقتراض وإغلاق الحكومة الأميركية.

وانخفض المؤشر #نيكاي القياسي 1.1% إلى 20166.19 نقطة. وكان المؤشر هبط 2.8% يوم الخميس. ويتجه المؤشر لأسوأ أداء فصلي منذ #الأزمة_المالية_العالمية التي حدثت في عام 2008، حيث انخفض إلى الآن 16.4%.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1488.19 نقطة، بانخفاض نسبته 1.9%. وخسر المؤشر 22.1% من مستوى الذروة الذي بلغه في يناير.