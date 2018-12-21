"بتكوين كاش" تقود مكاسب صاروخية للعملات الرقمية بـ174%

بعد أسوأ موجة أداء شهدتها #العملات_الرقمية في أكثر من عام ونصف العام، بدأت العملات الرقمية بقيادة "بتكوين" رحلة التعافي القوية بعدما حققت العملات الكبار مكاسب صاروخية خلال الساعات الماضية.

وحققت كبار العملات مكاسب قياسية بلغت في "بتكوين كاش" نحو 174%، فيما استحوذت "بتكوين" على ما يقرب من نصف المكاسب الإجمالية للعملات الرقمية

ووفقاً للأرقام التي جمعتها "العربية.نت"، ومنذ جلسة الأحد الماضي وحتى تعاملات صباح الجمعة، بلغت مكاسب العملات الرقمية نحو 29.8 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 28.7%، بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من 103.7 مليار دولار في نهاية تعاملات الأحد الماضي إلى 133.5 مليار دولار في تعاملات صباح الأحد.

وصعدت عملة #بتكوين بنسبة 24.2% رابحة نحو 795 دولارا بعدما ارتفعت من مستوى 3272 دولارا في نهاية تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 4067 دولارا في تعاملات صباح الجمعة.

وارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 24.38% رابحة نحو 13.9 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 57 مليار دولار إلى نحو 70.9 مليار دولار، لتستحوذ بذلك على 46.6% من إجمالي مكاسب العملات الرقمية.

وصعدت عملة "إيثريوم" بنسبة 33.7% رابحة نحو 29 دولارا بعدما ارتفعت من مستوى 86 دولارا إلى نحو 115 دولارا.

وحققت مكاسب سوقية إجمالية بنسبة 33.7% بقيمة 3 مليارات دولار بعدما ارتفعت من 8.9 مليار دولار إلى نحو 11.9 مليار دولار.

وسجلت عملة "ريبل" ارتفاعاً بنسبة 27.6% بعدما ارتفعت من مستوى 0.290 دولار إلى نحو 0.370 دولار مضيفة نحو 0.08 دولار.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 28% رابحة نحو 3.3 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 11.8 مليار دولار إلى مستوى 15.1 مليار دولار.

كما صعدت عملة "إي أو إس" بنسبة 38% بعدما ارتفعت من مستوى 1.93 دولار إلى نحو 2.67 دولار رابحة نحو 0.74 دولار.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 41% رابحة نحو 0.7 مليار دولار بعدما ارتفعت من 1.7 مليار دولار إلى نحو 2.4 مليار دولار.

وحققت عملة "بتكوين كاش" مكاسب صاروخية بنسبة 174% رابحة نحو 141 دولارا بعدما قفزت من مستوى 81 دولارا إلى نحو 222 دولارا.

وصعدت قيمتها السوقية بنسبة 153% رابحة نحو 2.3 مليار دولار بعدما قفزت من مستوى 1.58 مليار دولار إلى نحو 3.8 مليار دولار.