بعد أعلى مكاسب بـ 6 أشهر.. الذهب يعود للهبوط

هبطت أسعار #الذهب وسط مبيعات لجني الأرباح بعد يوم من تسجيله أعلى مستوى في 6 أشهر ومع صعود الدولار، لكن المعدن النفيس ينهي الأسبوع على مكاسب مع انحسار شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1255.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعد أن سجل في جلسة الخميس أعلى مستوى منذ السادس والعشرين من يونيو/ حزيران عند 1266.40 دولار.

لكن المعدن الأصفر ينهي الأسبوع على زيادة تبلغ حوالي 1.3 بالمئة.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 0.8 بالمئة لتسجل عند التسوية 1258.10 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة الأميركية أن نمو أكبر اقتصاد في العالم تباطأ في الربع الثالث من العام بما يزيد قليلاً عن التوقعات، لكن إنفاق المستهلكين الأميركيين زاد بقوة في نوفمبر تشرين الثاني مع إقبال الأسر على شراء السيارات وزيادة إنفاقهم على المرافق.

وتعافى الدولار بعد أن اجتذب مشتريات للاستثمار الآمن مع تقلص شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل استمرار اضطرابات أسواق الأسهم، واحتمالات توقف عمليات الحكومة الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلايوم 3.2 بالمئة إلى 1223.87 دولار للأوقية في حين انخفضت الفضة حوالي 1 بالمئة إلى 14.61 دولار للأوقية، لكنها تنهي الأسبوع مرتفعة بنحو 0.4 بالمئة.

وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 788.10 دولار للأوقية، مسجلا سابع خسارة أسبوعية على التوالي.