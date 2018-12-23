الأسهم السعودية تتماسك برغم خسائر الأسواق العالمية

أغلق مؤشر #الأسهم_السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 22.78 نقطة ليقفل عند مستوى 7730.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وقال حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات، في مقابلة مع "العربية" إن معامل الارتباط بين السوق المالية السعودية و #سوق_النفط تراجع من 60% إلى 42% من الأسبوع الماضي إلى الحالي، كما تراجع معامل الارتباط مع أسواق الأسهم العالمية من 62% إلى 30%.

وأشار الرقيب إلى التراجع الحاد للأسهم السعودية، في بداية تداولات اليوم، ثم عاد السوق وخفف من حدة تراجعاته، متوقعاً أن تشهد الجلسات المقبلة عودة إلى اللون الأخضر، بخاصة أن #ميزانية_السعودية_2019 كانت مشجعة جدا للقطاع الخاص وضمت 248 مليار ريال ستنفق على المشاريع الرأسمالية.

كما أشار إلى محفزات عدة أبرزها، تحسن في أرباح الشركات، وأن السوق لم تزل واعدة مع ترقب ترقية المؤشر مع بداية شهر مارس المقبل على مؤشرات #الأسواق_الناشئة بدءا من "فوتسي راسل" ومؤشر MSCI وكلها ستضخ المزيد من السيولة في سوق الأسهم السعودي، والتي ستعزز مع تنامي أرباح البنوك والبتروكيماويات.

وفي جلسة اليوم بلغ عدد #الأسهم_المتداولة أكثر من 115 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، وأسيج، وميد غلف للتأمين، وأسمنت العربية، بتروكيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأسماك، وأمانة للتأمين، وعناية، ودلة الصحية، والدريس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 9.93%.

كما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان، وكيان السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، والأسماك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 33.34 نقطة ليقفل عند مستوى 2366.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 48 ألف سهم تقاسمتها 180 صفقة.

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وكانت المعنويات في الأسواق الخليجية تأثرت أيضاً بالهبوط الحاد في "وول ستريت" يوم الجمعة، حيث هبطت الأسهم الأميركية إلى أدنى مستوى لها في 17 شهراً، لتغلق على أسوأ أسبوع لها منذ أغسطس 2011.

وكان مؤشر السوق السعودية قد افتتح بداية جلسة اليوم على تراجع بحوالي 2%. وتوصلت #البنوك_السعودية لتسويات مع هيئة الزكاة والدخل عن السنوات السابقة، وحتى نهاية عام 2017، بقيمة 16.7 مليار ريال.