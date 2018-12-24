الذهب يعزز موقعه وسط موجة عزوف عن المخاطرة

ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، ليقبع قرب أعلى مستوى في 6 أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين إزاء الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1263.11 دولار للأوقية. وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أواخر يونيو عند 1266.40 دولار يوم الخميس.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1266.4 دولار للأوقية، بحسب "رويترز".

ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية خلال عطلة عيد الميلاد، بعدما فشل مجلس الشيوخ في كسر الجمود بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد #ترمب تمويلاً أكبر لبناء جدار حدودي.

وتراجعت الأسهم بسبب بوادر عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة، في ظل ضعف الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الذهب أكثر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1237.59 دولار للأوقية. وزادت الفضة 1% إلى 14.73 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.6% إلى 791.90 دولار للأوقية.