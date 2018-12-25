هوكينغ وتاتشر يتصدران قائمة المرشحين للظهور على الجنيه

تخطط المملكة المتحدة لوضع صور مجموعة مختارة من حوالي ألف شخصية مرموقة عبر التاريخ البريطاني في العملة من فئة 50 جنيه إسترليني.

ومن أبرز هذه الشخصيات عالم الفيزياء المشهور #ستيفن_هوكينغ، ورئيسة الوزراء السابقة #مارغريت_تاتشر، وعالمة الرياضيات آدا لوفلايس.

وكان محافظ #بنك_إنجلترا مارك كارني قد أعلن في وقت سابق من هذا العام، أن عملة البوليمر الجديدة سوف تحتفل بالإنجاز البريطاني في العلوم.

وقال البنك إن ما يقرب من 230 ألف اسم تمّ تقديمها في عملية الترشيح التي استمرت لمدة ستة أسابيع حتى 14 ديسمبر، حيث انخفضت القائمة إلى 992 من الأسماء المؤهلة.

وتشمل القائمة أسماء أخرى، مثل عالم الحاسوب آلان تورينج، وعالمة الفيزياء روزاليند فرانكلين، وعالمة الكيمياء الحيوية دوروثي هودجكين، وآخرين.

وسوف تستمر اللجنة الاستشارية للأحرف البنكية في النظر إلى الأسماء لاختيار القائمة النهائية، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الوجه الجديد من فئة الـ 50 جنيهًا استرلينيًا في فترة الصيف.

وقد تم ترقية هذه #العملة إلى إصدار البوليمر البلاستيكي، حيث لن يتم تصنيع عملات من الورق اعتبارًا من عام 2020.

وسوف تحل الـ 50 الجديدة محل الورقة الحالية التي تضم رواد الثورة الصناعية أمثال ماثيو بولتون وجيمس وات.