الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر مع تحفظ المستثمرين

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهر، اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف بشأن النمو العالمي وإغلاق جزئي للحكومة الأميركية مما عزز العزوف عن المخاطرة ودفع المستثمرين للإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وصعد #الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1273.71 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن إلى 1274.68 دولار في المعاملات المبكرة وهو أعلى مستوى منذ 20 يونيو، بحسب "رويترز".

وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1277.6 دولار للأوقية.

وقال يويتشي إيكميزو مدير فرع طوكيو في بنك "آي.سي.بي.سي ستاندرد"، إن القلق يساور المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي لذا يقبلون على الأصول الآمنة مثل الذهب، مضيفاً أن موجة البيع الحادة في #أسواق_الأسهم دفعت المعدن النفيس للارتفاع أيضاً.

وزاد السعر الفوري للفضة 0.9% إلى 14.86 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 787.49 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1244.60 دولار للأوقية.