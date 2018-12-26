سوق السعودية.. إدراج زيادة بإصدارات دين حكومية سابقة

أعلنت شركة #السوق_المالية_السعودية #تداول موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها.

وقالت السوق في إفصاح على موقعها الإلكتروني اليوم إن إدراج الزيادة سيكون وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 1.29 مليار ريال.

وأشار إلى أن عملية إدراج الزيادة ستكون ابتداءً من يوم الخميس الموافق لـ 27 ديسمبر 2018 وفقاً للتفاصيل التالية:

- زيادة في إصدار رقم 5-10-2018 (رمز تداول:5271 ) بقيمة 300 مليون ريال، ليصل إلى 2.73 مليار ريال.

- زيادة في إصدار رقم 7-10-2018 (رمز تداول:5272 ) بقيمة 355 مليون ريال، ليصل إلى 1.44 مليار ريال.

- زيادة في إصدار رقم 10-10-2018 (رمز تداول:5273 ) بقيمة 650 مليون ريال، ليصل إلى 2.37 مليار ريال.