هذه توقعات "الراجحي" لنتائج شركات سعودية بالربع الرابع

توقع تقرير لشركة #الراجحي_المالية أن تظل النظرة الكلية للشركات السعودية متباينة في الربع الرابع من 2018، ومن المحتمل أن ينخفض صافي الربح لقطاع البتروكيماويات على أساس ربعي بنسبة 11%.

كما توقع التقرير أن تحافظ أرباح قطاع #البنوك على زخمها الارتفاعي في الربع الرابع أيضاً، وفي ذات الوقت، فإن صافي أرباح قطاع التجزئة، فمن المتوقع أن تستفيد من ارتفاع الإنفاق على السلع غير الضرورية، بيد أنه من المتوقع أن يجابه قطاع الأغذية والزراعة، عوامل غير مواتية بسبب انخفاض قاعدة المستهلكين نتيجة لخروج أعداد كبيرة من الأجانب من المملكة.

وبالنسبة لقطاع البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية، يتوقع تقرير "الراجحي المالية" أن تنخفض الأرباح الكلية لقطاع البتروكيماويات السعودي على أساس ربعي في الربع الرابع 2018، ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار المنتجات في ظل الطلب الضعيف وإغلاق بعض المصانع التابعة لعدد من الشركات (سبكيم وينساب)، مما سيقضي على الأثر الإيجابي للانخفاض في أسعار اللقيم.

وفي الربع الرابع حتى تاريخه، ظل متوسط سعر خام برنت ضعيفا ويعزى ذلك أساسا الى المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي في ظل تفاقم مستوى مخزونات النفط الخام والسماح مؤقتا لبعض الدول باستيراد النفط الخام من إيران) تشمل الصين والهند.

من جانب آخر، من المحتمل أن يشهد قطاع الرعاية الصحية ارتفاعا في عدد المرضى، نظراً لأن الربع الرابع يعتبر ربعا قويا لخلوه من الإجازات.

وفي قطاع الإسمنت توقع التقرير أن يشهد ارتفاعا في الطلب كما نرى من مبيعات الشهرين الأخيرين، بيد أن الأسعار من غير المحتمل أن ترتفع قريبا بسبب الفائض الضخم في المخزون والمنافسة الحادة.

وفي توقعاتها لنتائج الشركات في الربع الرابع من 2018، ذكرت الراجحي المالية أن سابك ستحقق أرباحا 5.38 مليار ريال، بنمو 47%، سبكيم 110 ملايين ريال، بتراجع 33%، سافكو 601 مليون ريال، بنمو 862%، التصنيع 360 مليون ريال بنمو 7%.

وتوقع التقرير تراجع أرباح كافة شركات الإسمنت السعودية.

وفي قطاع الاتصالات توقع التقرير أن تحقق الاتصالات السعودية أرباحا 2.985 مليار ريال، بنمو 13%، وزين 263 مليون ريال، فيما توقع أن تتكبد موبايلي خسائر 107 ملايين ريال.

وذكر أن المراعي من المتوقع أن تحقق أرباحاً 634 مليون ريال، بارتفاع 4%، صافولا 161 مليون ريال، جرير 265 مليون ريال، بارتفاع 5%.