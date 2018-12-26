2018 عام خسائر البيتكوين.. هبوط مدوٍ بـ79%

فقدت العملة الافتراضية الشهيرة "بيتكوين" نحو 79% من قيمتها خلال العام الجاري، مقارنة مع أسعار إغلاق 2017.

وبحسب مسح أجرته وكالة "الأناضول" استناداً إلى بيانات منصات تداول العملة على الإنترنت، بلغ سعر وحدة #بيتكوين، أمس الثلاثاء، نحو 3904 دولارات حتى الساعة (07:02 ت.غ).

وأغلق سعر "بيتكوين" بنهاية 2017 عند 18.680 ألف دولار، لكنه ليس أعلى سعر للوحدة، إذ سجلت 19.7 ألف دولار في 5 يناير الماضي.

ويأتي الهبوط، بفعل ضغوط تعرضت لها العملات الافتراضية كافة، بعد تحذيرات العديد من البنوك المركزية حول العالم، بما فيها بنوك مركزية عربية، من التعامل بالعملات الافتراضية، لما لها من مخاطر على أموال المستثمرين فيها.

ولا تملك #العملات_الرقمية رقماً متسلسلاً، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر #شبكة_الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

ولم يكن حال العملة الافتراضية #إيثيريوم أفضل من سابقتها، إذ هبط سعرها بنسبة 94.6% خلال العام الجاري.

ونزل سعر وحدة "إيثيريوم" (تلي بيتكوين مباشرةً من حيث التداول) إلى 131.5 دولار، نزولاً من 852.5 دولار مع إغلاق 2017. إلا أن أعلى سعر لـ "إيثيريوم" بلغ 1352 دولاراً في 5 يناير 2018.

يذكر أن دولاً حول العالم بدأت خلال 2018، دراسة إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها، تكون مدعومة من البنوك المركزية، لاستخدامها في أنظمة المدفوعات.