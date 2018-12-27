بورصات الخليج ومصر تنتعش مقتفية أثر الأسواق العالمية

اقتفت سوق السعودية ومعظم أسواق دول الخليج الرئيسية الأخرى، مسار الأسواق العالمية، في وقت مبكر، اليوم الخميس، مدعومة بالارتداد الحاد في "وول ستريت" وانتعاش أسعار النفط.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا بنصف نقطة مئوية ، لينهي عام 2018 عند مستوى 7749.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

ومع بداية الجلسة ارتفع مؤشر #سوق_السعودية 0.8%، مع صعود جميع أسهم البتروكيماويات.

وصعد سهم #بنك_الرياض لليوم الرابع على التوالي، مضيفاً 1.5%، بدعم من أخبار مباحثات الاندماج مع #البنك_التجاري_الوطني أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، والذي ارتفع سهمه بنسبة 0.1%.

كما صعد سهم البنك السعودي البريطاني #ساب بنسبة 2.8%، بعد أن أقر مجلس الإدارة توزيعات أرباح أعلى من ريال للسهم الواحد، عن النصف الثاني من العام، بعد توزيعات بواقع 0.96 ريال للسهم في النصف الأول.

وارتفع سهم #سامبا المالية بنسبة 1.5%، بعد الإعلان عن توزيعات أرباح قدرها 1 ريال للفترة المماثلة.

وقفز سهم شركة الكابلات السعودية 10% في الجلسة الأخيرة، وأضاف 4.9% أخرى في بداية جلسة اليوم، مع التوصل إلى اتفاق تسوية نهائية مع الدائنين.

وارتفع مؤشر #سوق_دبي 0.5% مع صعود سهم #إعمار العقارية 2.6% و #داماك 4.1%.

وصعد سهم شركة البناء #أرابتك 2.2% بعد حصول وحدة تابعة لها على عقد من "دبي للعقارات" بمبلغ 222 مليون درهم (60.4 مليون دولار).



أما مؤشر #بورصة_قطر فزاد بـ0.5%.

وعكس مؤشر #سوق_أبوظبي الاتجاه بتراجع بلغ 0.4%، مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 1.0%.