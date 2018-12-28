الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أشهر

قفز #الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر، اليوم الجمعة، وسط إقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي والإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، على الرغم من أن مكاسب الأسهم كبحت صعود المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب 0.5% إلى 1281.08 دولار للأونصة، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع عدم وجود نهاية في الأفق للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية السياسية الأميركية.

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 1281.39 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1283.2 دولار للأونصة اليوم الجمعة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات، مما زاد جاذبية الذهب بأن جعله أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة لأعلى مستوى في نحو خمسة أشهر عند 15.342 دولار للأونصة، وسجلت ارتفاعا بنسة 1% عند 15.34 دولار للأونصة في أحدث تعاملات. وتتجه الفضة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس 2017.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 796.74 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاديوم 0.8% إلى 1264.90 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم بنحو 3% هذا الأسبوع.