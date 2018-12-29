بعد 3 أسابيع خاسرة.. أداء اسبوعي قوي للأسهم الأميركية

أغلق المؤشر #ستاندرد_آند_بورز 500 للأسهم الأميركية على انخفاض طفيف في جلسة تداول متقلبة لكن المؤشرات الرئيسية لبورصة #وول_ستريت أنهت الأسبوع على مكاسب للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 76.42 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 23062.40 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.09 نقطة، أو 0.12 بالمئة، لينهي الجلسة عند 2485.74 نقطة.

وأغلق المؤشر #ناسداك المجمع مرتفعا 5.03 نقطة، أو 0.08 بالمئة، إلى 6584.52 نقطة.

وبعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، تنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 3.97 في المئة وستاندر آند بوزر 2.86 بالمئة وداو جونز 2.75 بالمئة.