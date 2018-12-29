توقع نمو أرباح الشركات الأوروبية 8% للعام المقبل

تعافت #الأسهم_الأوروبية من خسائر الجلسة السابقة بدعم من صعود بورصة #وول_ستريت في ختام أسبوع مضطرب، بعد أن هبط المؤشر القياسي لسوق الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 جلسة التداول مرتفعا 2% عند 336.23 نقطة، مسجلاً أفضل أداء ليوم واحد منذ أبريل نيسان الماضي.

وفي جلسة الخميس لامس المؤشر القياسي الأوروبي مستوى منخفضا عند 327.34 نقطة، وهو الأدنى منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني 2016.

لكن صعود سوق الأسهم الأوروبية لم يجار قفزة استمرت يومين لمؤشرات الأسهم الأميركية جعلت المؤشر ستاندرد آند بورز500 يسجل مكاسب بلغت 5.9 بالمئة في أفضل أداء له منذ أواخر أغسطس آب 2015.

وأسبوع عيد الميلاد كان رحلة متباينة للمستثمرين مع تسجيل الأسهم الأميركية والأوروبية خسائر كبيرة في الرابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول.

ويستمر بقاء تهديدات مع تواصل إغلاق #الحكومة_الأميركية بعدما لم يتخذ #الكونغرس في جلسة مقتضبة بعد ظهر الخميس أي خطوات نحو إنهائه.

وفي المجمل، يتوقع محللون نموا قدره 8.4 بالمئة لأرباح الشركات المدرجة في المؤشر الأوروبي ستوكس 600 في 2019 وفقا لأحدث تقديرات من "ريفينيتيف آي بي إي إس".

ويزيد ذلك عن النمو المتوقع في أرباح الشركات المدرجة في المؤشر ستاندرد آند بورز500 والبالغ 7.6 في المئة.

وأغلقت مؤشرات جميع القطاعات في أوروبا على مكاسب في جلسة الجمعة، ومن بينها مؤشر التكنولوجيا الذي صعد 2.4 في المئة.

وفاق سهم إيه إم إس لصناعة الرقائق الإلكترونية أداء المؤشر ستوكس بتسجيله قفزة بلغت 10.2 بالمئة.

وصعدت أيضا أسهم البنوك مع ارتفاع مؤشر القطاع 2.3 في المئة بعد أن لامس في جلسة الخميس أدنى مستوى منذ أغسطس آب 2016.